Landen kant zich tegen de plannen van het Agentschap Wegen en Verkeer om de parking in Walshoutem om te bouwen tot snelwegparking voor vrachttransport: "De transmigrantenproblematiek wordt er alleen groter door"

13 oktober 2020

17u24 1 Landen Landen wil de transmigrantenproblematiek aanpakken op haar grondgebied. Sinds het najaar van 2017 wordt de stad geconfronteerd met een toename van transmigranten, een gevolg van de ideale ligging van de NMBS-stations Landen en Ezemaal ten opzichte van de E40 snelwegparkings. Dat het Agentschap Wegen en Verkeer nu de E40 parking in Walshoutem wil ombouwen tot snelwegparking met de identiteit vrachttransport stuit op veel verzet.

Burgemeester Gino Debroux maakt zich ernstige zorgen over de problematiek. “Deze transmigranten laten zich niet afschrikken door bestuurlijke arrestaties en een zoveelste bevel om het grondgebied te verlaten. Hierdoor zien we dezelfde minderjarige en meerderjarige transmigranten steeds opnieuw opduiken in Landen. Ook andere maatregelen hebben weinig tot geen effect op de transmigrantenstroom. Samen met de toename van het aantal, stellen we ook een aanzienlijke stijging vast van het aantal meldingen door het spoorwegpersoneel en de private bewaking die op snelwegparking opereert, net als van ongeruste inwoners.”

Landen is verbaasd over de plannen van het Agentschap Wegen en Verkeer

Op 21 september was er nog een overleg op de burelen van de provincie en daar kwam het Agentschap Wegen en Verkeer, volgens het stadsbestuur, onverwacht met het voorstel om de E40 parking in Walshoutem in te richten als snelwegparking met een identiteit vrachttransport. “Deze onvoorziene ontwikkeling van parking voor kortdurig parkeren naar parking voor vrachttransport baart ons grote zorgen. Niet alleen is er geen enkele voorziening op deze parking, er zijn ook geen middelen voorzien om de noodzakelijke infrastructurele aanpassingen te laten uitvoeren, zoals toiletten, douches, verlichting, tankstation, hefbomen, camerabewaking en andere noodzakelijkheden.Bovendien vrezen we dat er door het parkeerverbod voor vrachtwagens op de nabijgelegen parking in Waremme nog meer transmigranten zullen afzakken naar Walshoutem. Ook voor de snelwegparking in Hélécine is ondertussen een sluiting aangevraagd want ook daar is er een probleem .“

Burgemeester Debroux vraagt nu, samen met de korpschef van de politiezone Getevallei Stephan Gilis, aan provinciegouverneur Jan Spooren en aan het Agentschap Wegen en Verkeer om de plannen voor de snelwegparking Walshoutem te herbekijken en er alsnog een parking voor kort parkeren van te maken waarbij er ’s nachts geen parkeren is toegelaten. “Indien het agentschap van plan is door te zetten met het voorziene beleid, dringen wij er als stad op aan om de parking van Walshoutem prioritair aan te passen aan de infrastructuur van een snelwegparking vrachttransport.”