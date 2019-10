Landen is blij met nieuwe afspraken met NMBS over stationsparking Vanessa Dekeyzer

11 oktober 2019

10u57 8 Landen Het college van burgemeester en schepenen heeft nieuwe afspraken gemaakt met de NMBS over het gebruik van de stationsparking. “Hier kunnen we mee leven”, zegt burgemeester Gino Debroux (L’Anders).

In tegenstelling tot andere stationsparkings zoals in Tienen en Aarschot, moest er in Landen enerzijds tijdens het weekend en ’s avonds tussen 19 en 7 uur betaald worden. Anderzijds betaalden alle Landenaren via hun gemeentebelasting ook voor het onderhoud en groenbeheer van de stationsparking. Op deze nadelig situatie kwam er heel wat protest van de inwoners.

De stad kon nu na verdere onderhandelingen betere afspraken maken met de NMBS. Na ondertekening van dit akkoord kan je in Landen weer gratis parkeren op de stationsparking tussen 19 en 7 uur en in het weekend van vrijdag 19 uur tot maandag 7 uur. Ook rond het organiseren van evenementen op het Stationsplein zijn duidelijke afspraken gemaakt.

In ruil

“In ruil hiervoor staat de stad Landen in voor het jaarlijkse onderhoud van de plantsoenen op de parking en het sneeuwvrij maken van de toegang tot de parking en de circulatiezone op de parking”, zegt burgemeester Gino Debroux (L’Anders). “De NMBS staat in voor het dagelijks onderhoud van de parking zoals de verlichting, dagelijks groenonderhoud, onkruid wieden en zwerfvuil opruimen.”

Het nieuwe akkoord wordt op 22 oktober ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.