Landen investeert fors in sportinfrastructuur Vanessa Dekeyzer

28 januari 2020

17u07 0 Landen In het beleidsplan 2019-2024 besteedt het stadsbestuur heel wat aandacht aan sport. Burgemeester Gino Debroux (L’anders), zelf heel sportief aangelegd, vindt dat alle Landenaren de mogelijkheid moeten hebben om te sporten. “Meer nog, het sporten moet aangemoedigd worden en wij willen zo veel mogelijk tegemoet komen aan de behoeftes van de sportclubs.”

In het meerjarenplan is er voor sportinfrastructuur maar liefst 770.000 euro voorzien. En de eerste investeringen zijn al een feit. “AGB Landen (autonoom gemeentebedrijf) heeft vorige week de verlichting in de sporthal laten vervangen door led lampen”, aldus burgemeester Debroux. “De oude lampen van 450 watt zijn vervangen door 28 ledlampen van 150 watt die zullen zorgen voor een aanzienlijke energiebesparing, zonder verlies van lichtsterkte.De investering van 6.600 euro zal op vier jaar terugverdiend zijn. Deze led verlichting garandeert bovendien een betere lichtkwaliteit om in te sporten, is ‘balbestendig’ en heeft een merkelijke langere levensduur.”

In de kleedkamers van de sporthal worden verder thermostatische kranen geplaatst om ook daar het energieverbruik te verminderen. “Vorige week hebben we ook nog de aankoop goedgekeurd van twintig nieuwe spinningfietsen voor een bedrag van ongeveer 34.000 euro. Spinning is al jaren een vast sportaanbod. De huidige fietsen zijn echt wel aan vervanging toe. Goed nieuws dus voor de trouwe sporters op maandag- en woensdagavond!”