Landen inventariseert openbare vuilnisbakken en hoopt zo sluikstorten en zwerfvuil te kunnen aanpakken DDH

21 juli 2020

15u47 0 Landen De stad Landen gaat - samen met Mooimakers, Fost Plus en VVSG - voor een propere stad. Daarom startte de stad met een intensief coachingstraject waarmee ze het zwerfvuil en sluikstort wil aanpakken. Het komende jaar maken ze een inventaris op van elke openbare vuilnisbak om na te gaan wat er anders moet in de toekomst.

“We zijn al een tijdje intern intensief bezig met het coachingtraject van Mooimakers. Een belangrijk onderdeel van het traject is het vuilnisbakkenplan. Hierbij krijgt elke vuilnisbak een eigen nummer en wordt die in kaart gebracht, met de vermelding van de capaciteit, de grootte van de vulopening en andere karakteristieken. We leggen nu de laatste hand aan de inventarisatie en vanaf september gaan we dan uitgebreid kijken wat de ledigingsfrequentie van elke vuilnisbak is, net zoals de vullingsgraad en de eventuele aanwezigheid van een sluikstort in en rond de locatie”, vertelt schepen van leefmilieu Saartje Ieven (L’anders).

Aanpak op maat

De mensen van de betrokken stadsdiensten zullen een jaar lang alles nauwgezet opvolgen en daarna komt er een evaluatie die moet leiden tot een aanpak op maat. “Dat kan gaan van een aanpassing van de ledigingsfrequentie, het vervangen van vuilnisbakken door grotere volumes maar evenzeer het verwijderen ervan op sommige plaatsen”, gaat Ieven verder.

De schepen maant iedereen nogmaals aan om geen vuil zomaar op straat weg te gooien en hoopt dat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt. “Houd je papiertje, kauwgom of blikje bij tot de volgende vuilnisbak op jouw pad of tot bij je thuis. Alleen samen kunnen we zorgen voor een nettere straat en een omgeving waar het aangenaam wonen is voor iedereen”.