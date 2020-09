Landen heeft meer besmettingen: “Stuur je kinderen niet naar school indien ze symptomen vertonen” DDH

21 september 2020

16u22 0 Landen In Landen stijgt het aantal coronabesmettingen ook weer. De voorbije 14 dagen testen in Landen acht personen positief op het coronavirus. Onder deze besmettingen bevinden zich 3 bewoners en 1 personeelslid van WZC Oleyck en twee minderjarige jongeren waarvan één jonger dan 12 jaar.

“Het aantal besmettingen in onze stad blijft nog steeds onder het landsgemiddelde en we doen er alles aan om dat zo te houden. We volgen de situatie met de lokale crisiscel op de voet. Het afgelopen weekend vond er in Landen een crisisoverleg plaats met de schooldirecties en de leidinggevenden van het woonzorgcentrum ‘Oleyck’. Zowel in het woonzorgcentrum als in de scholen worden gepaste maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen”, zegt burgemeester Gino Debroux (L’anders).

Intussen is ook de contact tracing opgestart en dat zou naar behoren werken. “ Meer dan ooit is het belangrijk om de basisregels te volgen.“,gaat Debroux verder die erop hamert om voldoende afstand te houden en alle andere maatregelen te respecteren. “Stuur je kinderen ook niet naar school indien ze ziektesymptomen vertonen”.