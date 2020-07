Landen heeft herstelplan klaar en investeerde al minstens 600.000 euro in coronamaatregelen Dirk Desmet

02 juli 2020

15u10 0 Landen De stad Landen heeft ook een lokaal herstelplan klaar en legt bovendien een noodfonds aan om toekomstige crisissen te kunnen opvangen. De gemeenteraad keurde een reeks maatregelen goed om de lokale economie en het sociaal- en culturele leven in de stad te stimuleren. De voorlopige raming van de kosten door de coronacrisis bedraagt om en bij de 600.000 euro.

In het bedrag zitten de kosten van de gezondheidsmaatregelen, de goedgekeurde relancemaatregelen en de aanleg van het noodfonds. Voor de financiering ervan zal het bestuur gebruik maken van de budgetten die tijdens de coronacrisis niet zijn aangewend, aangevuld met de federale- en Vlaamse subsidies voor lokale steunmaatregelen. “Covid-19 heeft al een enorme impact gehad maar er zullen ongetwijfeld ook op langere termijn nog heel wat gevolgen zijn die we nu moeilijk kunnen inschatten, bijvoorbeeld een stijging van het aantal dossiers bij het OCMW, lagere inkomsten van de personenbelasting, … . Bovendien is het virus nog niet helemaal bestreden en is het mogelijk dat een tweede golf de kop opsteekt. De raming van 600.000 euro is dan ook een voorlopig bedrag. Wat de coronacrisis ons effectief zal kosten, zullen we pas op langere termijn weten. Als bestuur zullen we de nodige flexibiliteit aan de dag leggen naar de inwoners toe. Zo kan er voor de nieuwe belastingskohieren bij de financiële dienst van de stad een afbetalingsplan aangevraagd worden. Wie het moeilijk heeft om de eindjes aan elkaar te knopen, kan uiteraard steeds terecht bij de sociale dienst van het OCMW om te bekijken hoe zij kunnen helpen”, zegt schepen van financiën Lore Fourie.

Waardebonnen

Burgemeester Gino Debroux (L’anders) schat dat de stad dit jaar zo’n 150.000 euro extra zal uitgegeven hebben aan extra gezondheidsmaatregelen. “Denk maar aan de mondmaskers, triagepost en andere maatregelen die we moesten nemen maar de gezondheid van onze inwoners is onze topprioriteit. We gaan ook de boodschappendienst voor Landenaren met een verhoogd medisch risico die niemand in hun omgeving hebben om de nodige boodschappen te doen, voorlopig verderzetten. We kijken uit naar een leuke zomer, maar we mogen niet vergeten dat het virus nog steeds aanwezig is en daarom hebben we beslist een structurele reserve aan te leggen voor toekomstige crisissituaties”.

De grootste hap uit het budget, zo’n 230.000 euro, wordt besteed aan het zogenaamd shopbudget voor de inwoners. Alle Landenaren ontvangen in het najaar waardebonnen die ze kunnen besteden bij de lokale handelaars. Per gezin wordt een shopbudget voorzien van minimum 30 euro en per inwonend kind onder de 18 jaar komt er 5 euro bij. “Gezinnen met een inkomen onder de armoedegrens kunnen rekenen op een extraatje van 10 euro per gezinslid dat besteed kan worden aan voeding. Met deze maatregel willen we de koopkracht van de inwoners verhogen en de lokale middenstand steunen. Ook voor tussenkomsten in socio-culturele participatie, bijvoorbeeld voor lidgeld bij een vereniging, krijgen jongeren in armoede 30 euro bovenop de gesubsidieerde tussenkomsten”, gaat de burgemeester verder.

Steun voor de verenigingen en lokale middenstand

De erkende verenigingen kunnen dan weer rekenen op een eenmalige steun van 200 euro en, op vertoon van bewijsstukken, krijgen ze een toelage voor overmacht voor kosten die ze nodeloos gemaakt hebben tijdens de lockdown en niet kunnen recupereren. De tegemoetkoming kunnen ze aanvragen via cultuur@landen.be. Eerder schortte de stad ook al de verschuldigde huur op voor gemeentelijke lokalen en materialen tijdens de verplichte sluiting. “De organisatie van activiteiten speelt een belangrijke rol in het puntensysteem waarmee verenigingen gemeentelijke subsidies voor 2021 kunnen verwerven. Aangezien heel wat activiteiten niet konden doorgaan, zullen de subsidiereglementen aangepast worden in overleg met de adviesraden, zodat een rechtvaardige verdeling kan gebeuren. Voor de activiteiten die dit najaar toch zullen doorgaan willen we de verenigingen extra ondersteunen, onder andere met de opmaak en bekendmaking van een grote algemene najaarskalender die alle lokale evenementen zal bevatten. Zo wordt een dubbele programmatie en te druk bezette weekends vermeden en is er geen gebrek aan materiaal om de nodige veiligheidsmaatregelen te kunnen respecteren”, vult schepen van cultuur Gary Peeters (CD&V) aan.

Tenslotte voorziet het herstelplan in aandacht voor de lokale middenstand. De stad zet hen extra in de kijker via hun communicatiekanalen en alle handelaars konden hun zaak voorstellen in de zomereditie van het informatieblad dat voor de gelegenheid een handelsgids werd. De website ‘winkeleninlanden.be, die opgestart werd tijdens de lockdown, wordt in het najaar uitgebreid met een digitaal cadeaubonnenplatform. “Om het échte winkelen aangenamer te maken, wordt de Stationsstraat getransformeerd tot een sfeervolle zomerstraat met extra terrasruimte, veel kleur en kunst van eigen bodem en werd er budget vrijgemaakt voor relance-activiteiten. Indien de Nationale Veiligheidsraad het toelaat, hopen we van de septemberbraderij een extra feestelijke editie te maken”. Handelaars en marktkramers met een abonnement hoeven dit jaar geen marktgelden te betalen en ook de promotaks en de jaarinname van het openbaar domein worden voor 2020 opgeschort.

Stadsevenementen gaan niet door tot het einde van de zomer

Aangezien massa-evenementen verboden zijn tot 31 augustus worden alle stadsevenementen, zoals Vlaanderen feest, Feest aan de Molen en Landen Plage tot het einde van de zomer afgelast. De stad gaat wel zorgen voor alternatieven zoals een drive-in, een grote speelkaart en andere initiatieven. Voor de bewoners van de woonzorgcentra komen er ‘verwenmomenten’ en er wordt, in samenwerking met partners, kinderopvang voorzien tijdens de zomermaanden.