Landen heeft er een nieuw warenhuis bij: AD Delhaize opent aan de Postlaan Vanessa Dekeyzer

23 april 2020

17u14 3 Landen Aan de Postlaan opende donderdag een nieuwe AD Delhaize de deuren, goed voor 1.500 vierkante meter verkoopoppervlakte. Zelfstandige uitbaters Olivier en Julie de Mol hoopten eind maart de deuren al te kunnen open zwieren, maar door de coronacrisis werd de opening uitgesteld.

Donderdag was het dan toch eindelijk zover. De inwoners en omwonenden beschikken met deze nieuwe AD Delhaize over een nieuwe buurtwinkel. “Onze winkel speelt in op de verwachtingen van onze klanten. Wij bieden een hoogstaand en inspirerend aanbod van voedingsproducten en tegelijk nabijheid in alle betekenissen van het woord,” zeggen Olivier en Julie de Mol, de zelfstandige uitbaters.

Ook lokale specialiteiten krijgen een plaats in de winkel. “In de drankenafdeling zijn er bijvoorbeeld bieren van Bink, Wilderen en Tumulus en koffie van Noé. Lokale producent Pipo biedt fruitsappen, confituren en honing aan. Aanvullend kan je van Chateau Blehen vruchtensappen en appelchips ontdekken. In de zuivelafdeling werken we samen met Pannenkoeken Peter, de Hagelandse zuivelproducent De Melkerhei voor kazen en melkproducten, alsook producent De Melkweg voor verse rijstpap en chocopasta”, zeggen Olivier en Julie.

AD Delhaize Landen wil zich in de eerste plaats integreren in de buurt. “De winkel zorgt voor 30 nieuwe jobs die we lokaal invullen. We denken dat dit al een eerste stap is naar integratie in de buurt, maar de echte integratie zal vooral komen door het contact dat onze gemotiveerde en enthousiaste medewerkers dagelijks zullen hebben met de klanten”, voegen Olivier en Julie hier aan toe. “We werken met mensen die stuk voor stuk een groot hart hebben voor voeding. Zij zullen voortdurend opleidingen krijgen om de beste service aan onze klanten te kunnen aanbieden.”

De winkel is 7 dagen op 7 open, op maandag van 13 tot 20 uur, van dinsdag tot en met zaterdag van 8 tot 20 uur en op zon- en feestdagen van 8 tot 13 uur.