Landbouwer negeert captatieverbod Kristien Bollen

03 juni 2020

10u37 0

Door de aanhoudende droogte is er een captatieverbod op de waterlopen. Politie betrapte echter dinsdag rond 10.30 uur een 62-jarige man uit Aarschot in de Ezemaalstraat in Landen. De landbouwer was er water uit de Kleine Gete aan het pompen. De agenten stelden een pv op.