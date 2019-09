Landbouw troef in Landen Vanessa Dekeyzer

05 september 2019

09u24 0

De stad Landen zet de land- en tuinbouwers in de kijker tijdens de Dag van de Landbouw op zondag 8 september. “Het wordt een dag waarop moderne landbouwvoering in Landen positief in beeld komt”, zegt schepen van Landbouw Lore Fourie (CD&V). “Ik nodig dan ook iedereen met een hart voor landbouw uit in Waasmont, doorlopend van 13 tot 18 uur.”

Akkerbouwbedrijf Pascal Wauters, bereikbaar via de Drogenbeemdenstraat, en het melkveebedrijf Vandecan-Santermans in de Gordelstraat 79, zetten hun deuren zondag groot open. “De Dag van de Landbouw is een unieke kans om van dichtbij kennis te maken met akkerbouw, veeteelt, de korte keten, onze streekproducten, duurzame landbouw en alles wat daarbij komt kijken”, meent schepen Fourie. “Samen met de bedrijfsgilde en de landbouwadviesraad hebben wij gezorgd voor een rijk gevuld programma, met voor elk wat wils.”

Zo is er doorlopend een tentoonstelling van oude landbouwmachines, zijn er standen met neerhofdieren en met streekproducten en kan je demonstraties met paarden bekijken. De kinderen zullen zich ongetwijfeld volop amuseren in het speelkamp opgebouwd met strobalen. ’s Middags is er ook een lekkere barbecue.