Kunst in coronatijden: Dirk Lambrechts maakt een kunstwerk voor Pandemic Art in Napels Vanessa Dekeyzer

27 april 2020

14u40 10 Landen CAM Pandemic Art is een voorlopig virtuele tentoonstelling met actuele kunst, ontworpen door kunstenaars van over de hele wereld, op vraag van het museum voor hedendaagse kunst uit Napels. Het werk Mikado van Dirk Lambrechts is een van de kunstwerken in deze expo in pandemietijden.

“Opgesloten in mijn kot, net zoals de meesten in Europa, kreeg ik een chatbericht binnen van Antonio Manfredi, directeur van het museum voor hedendaagse kunst uit Napels, Cam Casoria”, vertelt Dirk Lambrechts. “Hij vroeg me om deel te nemen aan een internationaal project waarbij kunstenaars uit de hele wereld vanuit hun isolatie of quarantaine vanuit hun huis een kunstwerk maken, geïnspireerd door de wereldwijde pandemie.”

Museum in Napels

Antonio Manfredi wil op deze wijze een tentoonstelling opbouwen die een artistieke kijk op de werkelijkheid van dit ogenblik biedt. “De sociale media en de virtuele wereld bieden de mogelijkheid om kunstenaars van over de hele wereld te bereiken”, zegt Antonio Manfredi. “Na de pandemie hopen we een werkelijke tentoonstelling in de ruimtes in het museum in Napels op te zetten.”

“Iedereen kent het spel Mikado, waarbij zowat alle staafjes bewegen, wanneer je er eentje wegneemt”, zegt Dirk. “Zo zijn ook alle mensen verbonden en zo raken ze elkaar, gewild of ongewild. Dat heeft het virus jammer genoeg ook door. Maar tijdens de isolatie raken ook veel mensen emotioneel elkaar met woord, met muziek, kunst en we worden ook gevoeliger voor elke aanraking, elk diep treffen, ook virtueel.”

Je kan dit werk en de andere kunstwerken bekijken via de Facebookpagina.