Kobe Lecompte start online ondersteuning voor mensen met een alcoholprobleem. “Schrijnend te zien hoeveel mensen hervallen nu” Vanessa Dekeyzer

24 april 2020

10u49 0 Landen Kobe Lecompte richtte onlangs een AA-afdeling op in Landen, maar door het coronavirus kunnen er geen fysieke bijeenkomsten meer plaatsvinden. Dus start hij met online ondersteuning en dat is meer dan nodig, merkt hij. “Het is schrijnend om te zien hoeveel mensen er hervallen in deze moeilijke periode, maar het is ook beangstigend hoe mensen in deze periode meer gaan drinken.”

Als ervaringsdeskundige begeleidt Kobe mensen met een alcoholprobleem. Hij zoekt samen met de persoon die wil stoppen met drinken naar een haalbare weg voor een nuchter leven. Of hij organiseert familiegesprekken. Hij brengt gezinnen van een persoon met een alcoholprobleem samen om elkaar te aanhoren en oplossingen te vinden voor het probleem.

“In deze Corona periode vinden we het heerlijk om van thuis uit te werken maar voor vele mensen is het een moeilijke periode. Alcoholisten hebben nood aan structuur en die valt nu weg”, stelt Kobe vast. “Praatgroepen komen niet meer samen omdat het niet meer mag. Je moet weten dat praatgroepen voor vele alcoholisten heilig zijn. Mensen zweren hierbij. Mensen die op wekelijkse basis naar hun praatgroep gaan, hervallen niet. Dat is een feit. Maar als je dat wegneemt, gebeuren er drama’s. Ik ken een hele hoop mensen die al meer dan twintig jaar nuchter zijn en dat wijten aan hun wekelijkse bezoeken aan hun praatgroepen. Je wil niet weten wat er momenteel gaande is voor die mensen.”

Psychologische klachten

Daarom neemt Kobe de laatste tijd telefonisch contact op met de mensen die hij volgt en hij moet toegeven dat het over het algemeen niet goed gaat met hen. “Het is schrijnend. Mensen hervallen in grote getallen en aangezien een verslaving ook vaak hand in hand gaat met psychologische aandoeningen, worden de psychologische klachten alsmaar groter.”

Via collega’s had Kobe gehoord over het gebruik van het communicatieplatform Zoom. Het maakt het mogelijk om op een comfortabele manier in gesprek te gaan met of zonder videobeeld. “Ik heb meteen een account aangemaakt en hoop via deze weg mijn vaste mensen terug te kunnen opvissen. Tegelijk hoop ik ook een nieuw publiek te bereiken. Mensen vinden de stap misschien minder groot als ze een gesprek kunnen aangaan zonder het huis ervoor te moeten verlaten en via deze manier heb ik ook een breder bereik. Er zijn mensen aan de andere kant van België die mijn hulp vragen.”

Zit je met vragen rond jouw alcoholgebruik? Of maak je je zorgen om het alcoholmisbruik van mensen die je lief zijn? Neem dan contact op met Kobe via mail naar kobelecompte@gmail.com en op het nummer 0487/85.76.80.