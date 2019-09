Kleuters volgen bouwproces van hun nieuwe school op de voet op Vanessa Dekeyzer

30 september 2019

18u21 6 Landen GO! basisschool Hof Pepijn is gestart met bouwwerken op haar schooldomein aan de Bondgenotenlaan. “We laten inderdaad een nieuwe kleuterschool bouwen voorzien van zeven klaslokalen, een multifunctionele ruimte, een slaapklas, sanitaire ruimtes en een kleine keuken”, zegt directeur Tim Stiers.

“Dit bouwproject is voor onze leerlingen ook een unieke leerkans”, gaat de directeur verder. “Zo kregen we de toelating van de aannemer om met de kleuters van de derde kleuterklas een bezoek te brengen aan de werf. Weldra zal de gevel gemetst worden en onze kleuters mochten een handje helpen. Dit was meteen ook een ideale kans om de bouwvakkers te bedanken!”

De kleuters bezochten de werf in kleine groepjes. De aannemer legde de overige werken stil en de bouwvakkers namen de tijd nemen om met de kinderen aan de slag te gaan. Alle leerlingen kregen ook een veiligheidshelm. “Vooraf aan het bezoek hadden de klasjuffen voldoende tijd besteed aan het thema ‘bouwen’ en ook meneer Huybrechts, de preventieverantwoordelijke van Hof Pepijn en leerkracht in D’Hek Landen, liet onze kleuters op voorhand kennis maken met verschillende materialen en bouwtechnieken. Op deze manier bouwen onze kleuters hun eigen nieuwe kleuterschool.”