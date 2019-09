Kitty Bottu (47) riskeert zes maanden cel voor schriftvervalsing als OCMW-secretaris Kim Aerts

23 september 2019

15u57 0 Landen Kitty Bottu, algemeen directeur van de stad Landen, riskeert zes maanden cel en 4.000 euro boete voor schriftvervalsing in haar functie als OCMW-secretaris in 2016. Het hoofd van de sociale dienst werd toen ontslagen na een negatieve evaluatie. Bottu zou daarvoor een ontbrekend document geantidateerd hebben om te verdoezelen dat het laattijdig was ingediend. Zelf ontkent ze.

Het dossier waarin Kitty Bottu (47) uit Sint-Truiden zich moet verantwoorden voor valsheid in geschrifte dateert van drie jaar geleden. Toen moest een evaluatieverslag worden opgesteld over het functioneren van het waarnemend diensthoofd van de sociale dienst. Dat kwam ter sprake op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 24 maart 2016. De motivering van het evaluatieverslag ontbrak destijds, maar het diensthoofd werd toen wel ontslagen wegens “een negatieve evaluatie.” Omdat het ontslag zonder motivering ongeldig bleek, vocht het diensthoofd met succes haar ontslag aan. Er werd een dadingsovereenkomst afgesloten waardoor de vrouw nog een bedrag opstreek om af te vloeien. Het evaluatieverslag werd daarna overgemaakt aan het Agentschap Binnenlands Bestuur, maar daar bleek dat er geknoeid werd met de datum om te laten uitschijnen dat alles in kannen en kruiken was vóór de Raad voor Maatschappelijk Welzijn bijeenkwam.

Datum aangepast

Bottu moest zich verantwoorden omdat ze als OCMW-secretaris het verslag zou geantidateerd hebben en dat vals stuk te hebben overgemaakt aan het Agentschap Binnenlands Bestuur. “We moeten er niet aan twijfelen dat ze wist wat ze aan het doen was. Ze heeft zich als secretaris verlaagd om documenten te vervalsen”, aldus de procureur die zes maanden cel en 4.000 euro boete vorderde. De straf kon voor het Openbaar Ministerie met uitstel uitgesproken worden.

Knip- en plakwerk

De advocaat van Bottu wachtte in de rechtbank tevergeefs op zijn cliënt. “Het is jammer dat zij hier niet aanwezig is om het feitenrelaas uit de doeken te doen. Mijn cliënte was toen zeer zwaar aangedaan na een borstamputatie en zat ziek thuis. Haar opvolger stelde vast dat het document ontbrak. Mijn cliënt meende haar best te doen en het verslag dat zij niet had opgesteld alsnog te maken. Ze heeft daar inderdaad wat knip- en plakwerk verricht en dat was fout van haar”, stelde haar advocaat. “Ze deed zelfs meer op dat moment dan wat van haar verwacht werd. Het ging om een administratieve vergetelheid. Ze had nooit het oogmerk om te schaden. Het diensthoofd zou sowieso niet zijn benoemd en ook het OCMW diende geen klacht in”, bracht de verdediging in. Die vroeg, bij gebrek aan bewijs, de vrijspraak voor Bottu. Zij is na veel getouwtrek sinds 1 februari aangesteld als waarnemend algemeen directeur van de stad Landen. Vonnis 21 oktober.