Kermis met rommelmarkt op Sinte Gitter Christian Hennuy

25 juni 2019

Op Sint-Janszondag 30 juni van 10 uur tot 18 uur valt er naar aloude traditie heel wat te beleven op het domein Sinte Gitter in Landen, aan de Raatshovenstraat en Winbergstraat. De archeologische site opent haar deuren en de gidsen van de heemkundige kring leiden rond in historische kledij.

Dit jaar wordt in samenwerking met de reuzengilde van Waasmont een gratis rommelmarkt gepland, al vanaf 7 uur ‘s morgens, verspreid over de weide van boerderij Gitter aan de Raatshovenstraat en het voormalige kerkplein. Je kan tevens proeven van de Geertenminne, volgens de legende een ware verzekering tegen ongelukken op reis. In de site wordt aandacht besteed aan de herdenking van de patroonheilige Gertrudis, gestorven in 659. Ook de reuzen Pepijn van Landen, Sint-Gertrudis en Pancratius maken hun opwachting. Er is doorlopend kinderanimatie, kinderboerderij, info- en animatiestandjes, roofvogels, een hapje en een tapje. Wie altijd al heeft willen weten hoe het voelt om op blote voeten in de vrije natuur rond te lopen, kan dit ontdekken op de archeologische site aan het ‘Blotevoetenpad’, dit jaar geflankeerd door nagelnieuwe volksspelen van eigen bodem. De toegang is gratis. Het gaat om een organisatie van de Geschied- en Heemkundige Kring Pepijn@Landen vzw, stad Landen, boerderij Sint Gitter, Reuzengilde Waasmont, Broederschap Sint-Gertrudis, Mich & Oech. Info: 011/88.34.68 en info rommelmarkt 0498/74.10.94