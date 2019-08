Kermes Stoase pakt uit met grote namen Christian Hennuy

09 augustus 2019

11u28 3

Het blijft Zomeren in Landen. Tijd nu voor Kermes Stoase, een vaste waarde in het zomerprogramma van vrijdag 9 tot zondag 18 augustus Naast de traditionele kermisattracties zijn er weer heel wat gratis optredens. met o.a. Willy Sommers, Sam Gooris, Luc Steeno en de Romeo’s.

Gary Peeters, schepen van feestelijkheden, is terecht fier op het voorgestelde programma “Dit jaar willen we er alles aan doen om van onze kermis aan het station weer een feest voor jong en oud te maken. We hebben daarom bewust gekozen voor een aantal kleppers uit de Vlaamse muziekwereld. Ik ben heel blij dat wij dit jaar kunnen uitpakken met grote namen. Deze topaffiche konden we realiseren dankzij de samenwerking met de Marignan, Place to be en Dovacc Accountskantoor. Nu nog hopen dat de zon ook van de partij zal zijn”.

Op vrijdag 9 augustus is er de feestelijke opening van de kermis met lokaal talent en de Concertband. Op zaterdag 10 augustus zijn er optredens van Phil Hunter en Willy Sommers. Op woensdag 14 augustus is het de beurt aan Sam Goris en op donderdag 15 augustus zorgt Luc Steeno voor ambiance. Op vrijdag 16 augustus treden Koen Aahja en A3 Beton op, op zaterdag 17 augustus is er als topact de Romeo’s, en op zondag 18 augustus sluiten Salim Seghers en Marina Wally Kermes Stoase af.