Kerkje krijgt pop up functie

26 september 2020

21u16 0 Landen Het kerkje van Wange krijgt een nieuwe bestemming. De kerk werd, samen met vier andere landelijke kerken, geselecteerd voor de projectsubsidie “Het eeuwige leven voor je landelijke kerk”. Wat de bestemming wordt, is nog niet bekend en moet worden bepaald door alle inwoners.

De provincie Vlaams-Brabant voorziet samen met Parcum, het expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur, vanuit de plattelandswerking een concrete begeleiding én een startbudget voor landelijke kerken die op korte termijn een herbestemming willen verwezenlijken.

Bij de selectie werd onder meer rekening gehouden met de betrokkenheid van partners en de lokale gemeenschap, de eerste bestemmingsideeën, de haalbaarheid op vlak van timing en een evenwichtige spreiding over het arrondissement. “De stad Landen, de vzw Bende van Wange, de Kasteelhoeve en de kerkfabriek zetten samen hun schouders onder dit project. We hebben ondertussen een eerste keer samen samengezeten om te bekijken wat er nodig is om een pop-up herbestemming te realiseren. Als de coronamaatregelen het toelaten, voorzien we een eerste participatiemoment in het weekend van 25 oktober, een zogenaamde koffieklets waarbij we de omwonenden zo veel mogelijk willen samenbrengen en bekijken wat mogelijk is. Wij willen iedereen mee hebben in dit verhaal. Wij geloven dat hoe groter de betrokkenheid van de buurt is in dit project, hoe groter de slaagkansen zijn”, zegt schepen voor erediensten en kerkfabrieken Lore Fourie (CD&V).

Bedoeling is de kerk weer te gebruiken als ontmoetingsplaats en als spilfunctie binnen de lokale gemeenschap en verenigingen. Daarnaast willen de initiatiefnemers ook aandacht voor het aanbod en de activiteiten van de nabijgelegen Kasteelhoeve.