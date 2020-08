Kerken Wange en Rumsdorp worden gedesaffecteerd en krijgen een nieuwe bestemming DDH

05 augustus 2020

17u32 0 Landen In Landen wordt werk gemaakt van het kerkenbeleidsplan. Dat werd goedgekeurd in 2017 en voorziet onder andere in de herbestemming van zes kerken van de in totaal vijftien. De kerkraad Sint-Aldegondis-Landen Noord keurde begin juli de desaffectatie goed van het kerkje in Wange. Ook in de kerk van Rumsdorp vinden geen katholieke kerkdiensten meer plaats, maar die kerk wordt wel nog gebruikt door de protestantse geloofsgemeenschap.

In de kerk van Wange vinden er eigenlijk al geen erediensten meer plaats sinds 2014, maar vooraleer er een herbestemming kan worden gegeven moet ze eerst nog gedesaffecteerd worden en daarvoor is er nu dus toestemming. “De provincie Vlaams-Brabant heeft samen met Parcum, dat is het expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur, een projectoproep gelanceerd voor landelijke kerken die op korte termijn een herbestemming willen verwezenlijken. De kerk van Wange is één van de vijf laureaten. Dit wil zeggen dat de kerk van Wange recht heeft op subsidies om het herinrichtingsproject te ondersteunen”, zegt schepen van Erediensten en Kerkfabrieken Lore Fourie (CD&V).

Zij is alvast blij dat er werk wordt gemaakt van het kerkenbeleidsplan. “De projectsubsidie van Parcum heeft het kerkenbeleidsplan beslist een boost gegeven. We maken nu werk van de herbestemming van het kerkje van Wange. Omdat deze kerk nog eigendom is van de kerkraad Sint-Aldegondis- Landen Noord sluiten we nu een overeenkomst af om de kerken van Wange en Rumsdorp te ruilen met het oog op hun desaffectatie waarbij Wange aan de gemeenschap wordt teruggegeven. De kerk van Rumsdorp, nu eigendom van de stad, gaat over naar de kerkraad Sint-Aldegondis – Landen Noord. Belangrijk bij de ruil is dat de omliggende begraafplaats van Rumsdorp eigendom blijft van de stad en dat de toegankelijkheid gevrijwaard wordt. De kerkraad Sint-Aldegondis Landen Noord kan dan vrij een overeenkomst afsluiten met de protestantse kerk zodat zij hun erediensten kunnen behouden in de kerk van Rumsdorp.” Bij de ruil zal het verschil in waarde door de stad Landen worden betaald aan de kerkraad Sint-Aldegondis - Landen Noord. Dat bedrag zal aangewend om grote herstellingswerken uit te voeren zoals de werken aan de Heilige Kruiskapel in Neerwinden.

De exacte herbestemming van de kerk in Wange is nog niet bekend. “Daarvoor dienen net de subsidies van Parcum, op die manier kunnen we het onderzoek hiernaar deels bekostigen.” Tot de definitieve ruil een feit is en de desaffectie van beide kerken gebeurde mag jet kerkje van Wange gebruikt worden voor ‘gemeenschapsbevorderende en socio-culturele initiatieven die kaderen in het Parcum-traject dat in september van start gaat’. De activiteiten moeten verzoenbaar zijn met de eigenheid van een christelijke gebedsruimte.