Kampprogramma’s worden aangepast door de hitte vdt

24 juli 2019

15u23 38

Heel wat Scouts en Chiro-groepen in onze regio zijn momenteel op kamp in deze hitte. Zo zit Chiro Hogen in Sint-Pieters-Voeren. “Het kamp gaat gewoon door, maar we passen ons programma wel aan”, zegt Jasper Bernaers. “Zo spelen we meer rustige spelletjes en letten goed op dat we de kindjes insmeren en veel water laten drinken. Tot nu toe zijn er nog geen telefoontjes geweest van ongeruste ouders. We posten steeds op Facebook berichten en de ouders hebben er vertrouwen in dat we goed voor de kinderen zorgen.”

Scouts 260° Fos Pepijn Landen is op kamp in Comblain-au-Pont in de Rue du Borsay. “Ook hier is het zeer warm, maar we hebben wel enkele maatregelen getroffen. De wandeltochten zijn ingekort of afgelast en we spelen zoveel mogelijk waterspelletjes en beperken de fysieke inspanningen tijdens het heetste van de dag. Qua mailtjes en berichten van ouders valt het nog zeer goed mee, hooguit een vijftal. We hebben ook een berichtje gepost op Facebook om hen wat gerust te stellen en dat werd zeker geapprecieerd.”