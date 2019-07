Jonge uil komt vast te zitten in de schouw. “Dan maken we maar een gat in het plafond”, dacht Griet Nijs Vanessa Dekeyzer

13u57 3 Landen Een gat laten slaan in je plafond om een kerkuil te redden… Bij Griet Nijs in Ezemaal (Landen) gebeurde dat vanmorgen effectief. “Wat kon ik anders doen? Ik ben nu eenmaal een dierenvriend.”

Griet hoorde maandag rond 23 uur een soort gekrabbel op het plafond. “Een dag eerder was er in Ezemaal een jonge kerkuil in een schouw terechtgekomen. Het ging om een van de vier jonge kerkuilen die in een boerderij in ons dorp onlangs geboren zijn. Met dat verhaal in mijn achterhoofd veronderstelde ik meteen dat er ook in onze schouw een jonge kerkuil vast geraakt moest zijn. Ik hoorde buiten ook andere kerkuilen, waaronder vermoedelijk een van de oudervogels, roepen. Nu dat is niet zo uitzonderlijk nu de jongen enige tijd zijn uitgevlogen. Maar toen ik in de schouw ook het uiltje even kort hoorde roepen, wist ik dat het diertje wel degelijk was komen vast te zitten.”

Griet belde de brandweer van Landen, maar die kon langs boven niet aan het jong geraken en onderaan was de schouw recent dichtgemaakt. “We hebben de schouw dan weer maar even open gemaakt”, zegt Griet lachend. “Dat was de enige optie om het dier uit zijn penibele situatie te bevrijden. Na een korte check-up werd het uiltje weer vrijgelaten. Hopelijk heeft het zijn lesje geleerd.”

Griet wil haar dorpsgenoten nog even waarschuwen. “Wees alert voor geluiden in de schouw deze dagen, nu de jonge uilen uitgevlogen zijn. Misschien is het best om iets op de schouw te laten plaatsen, zoals een rooster of deksteen, zodat er geen dieren in kunnen vallen of er hun nest in maken. Mocht er toch een dier in jouw schouw belanden, dan kan je bij de lokale brandweer terecht. Voor gewonde of verzwakte dieren bel je best naar het vogelopvangcentrum of het Wildlife taxiteam.”