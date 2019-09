Jan en Kobe starten met AA-afdeling in Landen Vanessa Dekeyzer

06 september 2019

13u00 0 Landen Voortaan moeten mensen uit Landen niet meer naar Tienen of Sint-Truiden voor de vergaderingen van de anonieme alcoholisten. Als ervaringsdeskundige ontvangt Kobe samen met Jan mensen met een alcoholprobleem op in een wekelijkse AA-groep. Een AA-groep is een anonieme praatgroep voor mensen met een alcoholprobleem.

“Binnen de AA heb je het 12-stappen plan”, legt Kobe uit. “De twaalfde stap is het doorgeven van de boodschap. Met andere woorden: andere mensen met een verslaving helpen. Ik zie bijvoorbeeld vaak mensen die me om hulp komen vragen. Ik begeleid hen naar en in een nuchter leven. In mijn debuutboek ‘Babygehalte’ schreef ik er een heel hoofdstuk over. Het is door de mensen die ik begeleid, dat we ontdekt hebben dat er vraag is naar een AA-groep in Landen. Mensen vinden Tienen of Sint-Truiden te ver en houden het op lange termijn niet vol om die afstand af te leggen.”

Alleen vandaag

Kobe is er dus van overtuigd dat er een pak meer mensen kunnen bereikt worden met een lokale afdeling in Landen. “De tip die we altijd meegeven is: zet uit je hoofd dat je voor de rest van je leven zal moeten stoppen met drinken. Dat is niet haalbaar. Zeg ‘s ochtends tegen jezelf via de spiegel: ‘alleen vandaag!’ En als je alleen vandaag niet drinkt en dat elke dag tegen jezelf zegt in combinatie met je AA-vergaderingen, dan ben je goed bezig. Wij hoeven niet heel ons leven pillen te slikken. Onze ziekte vraagt enkel om onze gesprekken die broodnodig zijn voor een nuchter leven. Doenbaar toch?”

Mensen kunnen hier anoniem terecht. De eerste sessie vindt plaats op dinsdag 17 september in het Sociaal Huis van Landen en daarna ook elke dinsdag van 20 tot 22 uur.