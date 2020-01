Jaar cel voor voormalig wijkinspecteur Kim Aerts

23 januari 2020

17u21 5 Landen Een voormalig wijkinspecteur van de politiezone Landen-Linter-Zoutleeuw is veroordeeld tot een jaar cel voor het schenden van zijn beroepsgeheim.

Dominique V.T. is sinds juli 2018 op pensioen gezet door de politieraad wegens lichamelijke ongeschiktheid. De gewezen agent werd veroordeeld omdat hij zich zonder wettige reden toegang verschafte tot politionele databanken en vervolgens stukken van een strafdossier doorspeelde aan derden. De straf is gedurende drie jaar met uitstel. V.T. heeft tussen 2015 en 2017 opzoekingen gedaan in de politionele databanken en het Rijksregister omtrent feiten “die geenszins gelinkt kunnen worden aan zijn activiteit als wijkinspecteur”, oordeelde de rechter.

Telefonie-onderzoek bracht communicatie aan het licht tussen hem en twee andere personen. Die stuurden hem foto’s van een identiteitskaart door waarop V.T. het nodige opzoekwerk deed. De hele zaak zou draaien rond een erfeniskwestie. Bovendien werden tijdens een huiszoeking twee tasers aangetroffen en een knipmes bij de agent. Voor het bezit van het mes werd V.T. vrijgesproken. De celstraf van 800 euro is eveneens met uitstel. De man kan nog tegen zijn straf in beroep gaan.