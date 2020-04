Jaar cel, auto kwijt en boete voor winkeldief voor stelen deo en pistachenoten Kim Aerts

17 april 2020

14u51 0 Landen Een Nederlandse winkeldief heeft een jaar cel gekregen voor de diefstal van deodorants en pistachenoten in Landen. De buit bedroeg respectievelijk 380 en 180 euro.

Erkal S. had de bedoeling om de gestolen waar verder te verkopen. Hij moest zich daarom verantwoorden voor diefstal en heling. S. stak de grens over met het oog op het plegen van winkeldiefstallen in België. “Hij heeft geen gekend adres in België en geen officiële bron van inkomsten. Het gevaar op herhaling is reëel”, oordeelde de rechtbank. De straf is navenant. Een jaar cel, een boete van 800 euro en de verbeurdverklaring van een Ford Focus.