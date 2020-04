Isabelle en Renaat bouwen ondanks coronacrisis oude autogarage om tot slagerij

’t Karkas: “In het weekend fysiek open,

door de week kan je online bestellen” Vanessa Dekeyzer

24 april 2020

13u07 2 Landen In de Attenhovenstraat in Landen ging vrijdag een nieuwe slagerij open: ’t Karkas. Renaat Ghijsens en Isabelle Vandecan zullen hun fysieke winkel voorlopig enkel in het weekend openen. “Op weekdagen kan je wel via de website vlees bestellen”, vertelt Isabelle.

Renaat en Isabelle vormen sinds iets meer dan een jaar een nieuw samengesteld gezin samen met dochtertje Juliette (6) en dochter Myrthe (14). Renaat is slager, Isabelle staat in het onderwijs. “Op dit moment werkt Renaat in onderaanneming voor Jo Herbots, een groothandel in vlees. Hij zal dit blijven doen in combinatie met de slagerij”, vertelt Isabelle. “Ik zal ook blijven lesgeven in het Atheneum in Sint-Truiden, waar ik Frans en Engels geef.”

Labelvlees

Het idee om samen een slagerij te openen, speelde al even. “Zeker omdat er in Attenhoven op een Spar na geen winkel meer is en ook in het nabijgelegen Velm is er geen slagerij meer”, vertelt Isabelle. “We willen wel kleinschalig starten. Zo zullen we enkel open zijn op vrijdag, zaterdag en zondag. Verder gaan we online verkoop doen. Wij hebben een mooie website uitgebouwd waar het heel simpel is om vlees te bestellen.”

We verkopen enkel labelvlees. Deze labels staan garant voor een super kwaliteit. Het vlees komt recht van de slachter, dus er is geen sprake van enige tussenstops

De naam voor de slagerij was sneller gevonden. “We wilden een toffe, krachtige naam, kort bij de mensen, die direct doet denken aan vlees. Attenhoven is een echt dorp. We wilden dus ook geen fancy Engelse naam. Gewoon simpel: ’t Karkas.”

“Belangrijk is dat we enkel labelvlees verkopen”, vult Renaat aan. “Rundsvlees met het label ‘Haspengouw Beef’ en varkensvlees van het ‘Duroc d’Olives’ label. Deze labels staan garant voor een super kwaliteit. Het vlees komt recht van de slachter, dus er is geen sprake van enige tussenstops.”

De inrichting heeft wel wat bloed, zweet en tranen gekost. Met de coronacrisis geraakten we niet aan ons materiaal Renaat en Isabelle

Moeilijke opstartperiode

De slagerij komt in de oude autogarage Jenaer, wel gekend in Attenhoven. “We hebben het pand opgekocht en meteen volledig gestript”, zegt het koppel. “De inrichting heeft wel wat bloed, zweet en tranen gekost. Door de coronacrisis geraakten we niet aan het materiaal dat we nodig hadden. We hebben dus wat moeten pushen en veel slaap gelaten, maar uiteindelijk is het toch in orde gekomen.”

Een opening tijdens de coronacrisis is meteen een grote uitdaging. “We weten inderdaad niet goed wat te verwachten, maar we denken wel dat er een markt voorhanden is. De mensen zijn echt wel meer bezig met hetgeen op hun bord belandt, ongeacht de coronacrisis. Het online gegeven zal misschien aanvankelijk voor wat mensen wennen zijn, maar we hopen toch dat de slagerij een groot succes wordt en dat we onze zaak op termijn kunnen uitbouwen tot een volwaardige slagerij die zes op zeven open kan zijn.”