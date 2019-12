Internaat Kolifant Landen start met uniek project om kwetsbare jongeren op te vangen Vanessa Dekeyzer

02 december 2019

20u15 0 Landen Internaat Kolifant in Landen is gestart met een gloednieuw KATSJ-project. Dat staat voor ‘Kolifant all together searching junction’. “We vangen kwetsbare jongeren op en zorgen dat de verschillende zorgverleners elkaar vinden om deze jongeren te helpen”, zegt initiatiefneemster Veerle Moretti.

“Op ons internaat zien we de laatste jaren steeds vaker dat kinderen en jongeren worstelen met de ‘goesting’ om naar school te gaan. Schoolmoeheid en zelfs schooluitval is een tendens waar onze leerlingen spijtig genoeg meer en meer mee te maken krijgen”, zeggen de opvoeders van Kolifant. “Door intensief met deze jongeren te werken, echt te gaan kijken welke ambities en noden er vanuit elk individu vertrekken, zagen we steeds vaker dat talent en de unieke persoonlijkheid van deze jongeren aan de kant werden geschoven door de situatie waarin hij of zij zich op dat moment bevond. De oorzaak hiervan kan op verschillende domeinen te vinden zijn: leerstoornissen, psychologische problemen, een onveilige of een gedestabiliseerde thuissituatie zorgen vaak voor een overvol rugzakje waarin er voor sommigen niet veel plaats meer overblijft voor Romeinse overheersers of een tabel van Mendeljev.”

Bruggen bouwen

“Met wat geluk kunnen gediagnostiseerde kinderen of kinderen met een concrete zorgvraag begeleid worden door het CLB of een zorgleerkracht maar vaak zien we dat de meesten door de mazen van het net vallen of net meer ondersteuning nodig hebben”, zegt Veerle Moretti. “De communicatie tussen de verschillende diensten verliep niet altijd vlekkeloos, waardoor er vaak kostbare tijd verloren ging, of belangrijke informatie niet bij alle zorgverleners terecht kwam. Dus besloten we de hoognodige bruggen te bouwen en ons KATSJ-project uit de grond te stampen. Dit is ongetwijfeld uniek in de regio.”

Door het bouwen van een constructief netwerk rond deze leerlingen, onder meer via individuele studiebegeleiding, gesprekken met leerkrachten en ouders, de inzet van een zorgcoördinator of ondersteuner en de hulp van leeftijdsgenoten die de leerstof beter begrijpen, zien de opvoeders van Kolifant dat die ‘goesting’, het zelfvertrouwen en eigen structuur groeit en de leerling terug gaat presteren naar haar of zijn niveau. “Ze vinden begrip en kunnen op deze manier makkelijker hun verhaal kwijt. Weten dat ze niet losgelaten worden en zien dat er echt gekeken wordt naar wat ze nodig hebben als individu, doet hun groeien en vinden ze terug het vertrouwen in zichzelf om oplossingsgericht te gaan denken. Iedereen die dit vangnet mee ondersteunt, is bereid om op regelmatige basis rond de tafel te zitten en er wordt samen aan een compleet zorgtraject getimmerd.”

Pluche

“Ik zit sinds dit schooljaar op Kolifant internaat”, zegt een van de internen, Anakin (13). “Het is hier aangenaam, de mensen hier zijn lief, respectvol. Er is genoeg te eten, we krijgen veel vrijheid en de opvoeders geven ons vertrouwen. Als er ruzie is, komt er een gesprek, de beide verhalen worden verteld en de echte waarheid komt uit. Dan praten we erover en komt het weer goed.”

“Onze internen vinden bij Kolifant een veilige haven om te kunnen groeien en toekomstmogelijkheden te zien”, aldus Veerle. “En voor onze meest kwetsbare jongeren hebben we sinds dit schooljaar onze fantastische Pluche, de internaatshond, geadopteerd. Nooit een saai moment, dat kan ik je verzekeren”, besluit Veerle lachend.