Inspirerende spreuken in het straatbeeld tijdens tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid DDH

01 oktober 2020

14u14 0 Landen De stad Landen doet mee aan de tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid. Van 1 tot 10 oktober zetten ze extra in op ‘geestelijk gezonde’ acties. Bedoeling is om even stil te staan bij de eigen geestelijke gezondheid en die van anderen. Naast Landen nemen ook Geetbets, Kortenaken, Linter en Zoutleeuw deel aan het initiatief.

Tijdens de 10 dagen draait alles rond ‘Samen Veerkrachtig’ wat verwijst naar het belang van een helpende hand of een bemoedigend schouderklopje. “Dat is nodig want we zwijgen er nog altijd veel te veel over terwijl praten net een deel van de oplossing is. Zorgen voor elkaar is zorgen voor veerkracht”, zegt intergemeentelijke preventiewerker Wouter Buelens.

De deelnemende gemeenten en steden proberen de komende dagen een spontane glimlach uit te lokken bij hun inwoners, bezoekers, werknemers en leerlingen. Ze doen dat met woordspelingen, deugddoende boodschappen en quotes om even bij stil te staan. “In het straatbeeld duiken er binnenkort verschillende inspirerende spreuken op. Met deze actie willen de lokale besturen vooral zichtbaarheid creëren en sensibiliseren. Op openbare gebouwen ontdek je de spreuken, maar ook organisaties, handelaars en vrije beroepen doen enthousiast mee”, zegt schepen van Welzijn Eddy Vandenbosch (L’anders).

Online sessies en gratis film

Op dinsdag 6 en donderdag 8 oktober wordt er ook een gratis online sessie ‘fit in je hoofd’ aangeboden waarbij je tips en tricks krijgt om je veerkracht te vergroten en positief in het leven te staan. Inschrijven hiervoor doe je door een mail te sturen wouter@logo-oostbrabant.be.

In Landen kan je op woensdag 7 oktober bovendien gaan kijken naar de film ‘Everybody Happy’ van Nic Balthazar. “De film is een laagdrempelige ingangspoort om mentaal welbevinden bespreekbaar te maken en wordt gratis vertoond in de raadzaal van het stadhuis om 20 uur. Inschrijven hiervoor gebeurt met een mailtje naar cultuur@landen.be.

“Meer dan ooit is het zinvol om aandacht te hebben voor het verhogen van onze veerkracht. Het coronavirus heeft niet alleen gevolgen voor onze fysieke gezondheid maar kan ook een zeer grote impact hebben op onze geestelijke gezondheid. Voor veel mensen gaat deze periode gepaard met onzekerheid, angst of stress. Niet iedereen slaagt erin om in zijn eentje recht te krabbelen. Het taboe rond geestelijke gezondheid doorbreken is daarom brandend actueel”, besluit Vandenbosch.