Inleefstages voor stad en OCMW Landen Vanessa Dekeyzer

12 oktober 2019

Het stads- en OCMW-personeel van Landen kreeg de unieke kans om een halve dag van job te wisselen met één van hun collega's. Van een bureaujob naar een logistieke functie, van een zorgfunctie naar een politiek mandaat, van een buitendienst naar een binnendienst, alles was mogelijk.

Het opzet van deze inleefstages was om de medewerkers van beide organisaties dichter bij mekaar te brengen. “Bij de stad en het OCMW werken in totaal zo’n 350 personeelsleden die op zeer diverse domeinen actief zijn. Door het nieuwe decreet vormen beide organisaties sinds het begin van dit jaar één lokaal bestuur. Maar de integratie is een proces dat moet groeien”, zegt burgemeester Gino Debroux (L’Anders). “Gezamenlijke initiatieven zoals deze inleefstages bieden het personeel de kans om elkaar beter te leren kennen en van elkaar te leren. Je hebt pas een goed beeld van iemand anders zijn job, als je die zelf eens doet.”

Ongeveer 50 personen schreven zich in voor dit project. Zij werden door een of meerdere medewerkers van het andere bestuur wegwijs gemaakt in hun werkzaamheden. Ook de leden van het schepencollege grepen de kans om eens van een andere job te proeven. Het initiatief werd zowel door de deelnemers als door hun ‘buddies’ enthousiast onthaald. De wisselwerking zorgde niet alleen voor een beter inzicht in de jobinhoud van hun collega’s, maar creëerde vaak ook meer erkenning en respect voor elkaars werk.