Inge Wauters gaat aan de slag als nieuwe directeur van Sint-Gertrudis Landen. “Het is een eer om zoveel kinderen te mogen begeleiden in hun ontwikkeling” Vanessa Dekeyzer

28 augustus 2019

15u44 0 Landen Voor Inge Wauters wordt maandag 2 september een wel heel spannende dag. Zij start als directeur van de Vrije Basisschool Sint-Gertrudis in Landen. Voor Inge is de school bekend terrein, want ze werkt er al sinds 2001 als kleuterjuf. “Ik wil vooral directeur zijn van een warme school, met oog voor ieder kind”, zegt ze zelf.

Voormalig directeurs Patrick Lefèvre en Jeroen Vanham kozen beiden voor een andere uitdaging in de scholengemeenschap en dus moest er naar opvolging gezocht worden. “Aan het einde van het vorig schooljaar kwam, verrassend en totaal onverwacht, de vacature van directeur vrij”, vertelt Inge. “Ik had altijd al wel interesse gehad in de taken van een directeur, maar de stap zetten van je vertrouwde werkomgeving naar een totaal nieuwe uitdaging is toch altijd spannend. Ik heb mij laten leiden door mijn buikgevoel, mijn geloof in ons team, mijn verbondenheid met de school doorheen het leven en vooral de zin in een nieuwe uitdaging.”

Inge is mama van twee tienerdochters en gelukkig getrouwd. Ze woont al bijna 42 jaar in Landen. “Ik ben zelf naar de Vrije Basisschool van Landen naar school geweest en later naar de Middenschool en het College”, vertelt Inge. “Na mijn opleiding tot kleuteronderwijzeres kon ik onmiddellijk aan de slag in het Heilig Hart van Heverlee. Daar heb ik drie schooljaren graag gewerkt in de oefenschool, waar ik verschillende kleuterleeftijden mocht begeleiden als klastitularis en in de zorg.”

Creativiteit, ondernemingszin, uitdagingen, sociale contacten, kinderen begeleiden in hun ontwikkelingsproces, samen met collega’s ‘school’ maken vond en vind ik heel belangrijk.” Inge Wauters

In 2001 kreeg Inge de kans om in Landen te solliciteren en mocht ze tot haar grote blijdschap aan de slag als juf van de eerste kleuterklas van Sint-Gertrudis. “Ik heb de school altijd al een warm hart toegedragen. Zo werkte ik niet alleen voor mijn klasje, maar organiseerde ook voor de school heel wat activiteiten, waarvoor ik ons team graag warm maakte. Creativiteit, ondernemingszin, uitdagingen, sociale contacten, kinderen begeleiden in hun ontwikkelingsproces, samen met collega’s ‘school’ maken vond en vind ik heel belangrijk. Het welbevinden van mijn kleuters stond steeds voorop en ik vond het fijn om hun ontwikkeling te stimuleren door hun leefwereld te verruimen en verder te ontdekken.”

Inge is er zich ervan bewust dat er heel wat nieuwe, overweldigende vragen en taken op haar af zullen komen. “Vooral de omvang van de school met vier vestigingsplaatsen en meer dan 650 kinderen maken er een uitdagend geheel van. Maar gelukkig hebben we heel wat leerkrachten in de vier vestigingen met heel wat talenten en enorm veel gedrevenheid. Samen gaan we ‘school’ maken.”