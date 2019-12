Inbrekers vinden sleutelbos en gaan aan de haal met werkmateriaal Kristien Bollen

16 december 2019

18u44 0

Bewoners van een huis in de Heuvelhofstraat in Landen stelden maandagochtend rond 7.40 uur vast dat dieven ingebroken hadden. De daders braken in via de keukendeur. Uit een portefeuille haalden ze cash geld. In de woning troffen de dieven ook een sleutelbos aan. Hiermee konden ze het werkhuis en een wagen openen waaruit ze heel wat werkmateriaal ontvreemden. Ook uit een berging werden twee mountainbikes gestolen.