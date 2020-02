Inbrekers stelen juwelen en kledij Kristien Bollen

20 februari 2020

21u29 0

Bewoners van een huis in de Verminktenlaan in Landenstelde bij hun thuiskomst woensdagavond rond 22.15 uur vast dat dieven ingebroken hadden. De daders konden de woning binnen dringen via een achterdeur die niet slotvast was. Op het eerste verdiep werden slaapkamers grondig doorzocht. Er werden juwelen en kledij gestolen.