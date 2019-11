Inbrekers stelen geld uit woning Kristien Bollen

25 november 2019

18u10 0

Bewoners van een huis in de Koning Albertlaan in Landen stelden zondag iets na middernacht vast dat dieven ingebroken hadden. De daders konden via de tuin de achterdeur bereiken en braken hiervan het cilinderslot om de woning binnen te dringen. Uit de woning die ze doorzochten stalen ze cash geld.