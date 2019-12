Inbrekers slaan toe in school: geen buit, wel veel schade Kristien Bollen

09 december 2019

18u00 0 Landen In de Middenschool Sint-Gertrudis in de Groenendaelstraat in Landen stelde men deze ochtend een inbraak vast. Dieven sloegen een raam stuk om binnen te dringen. Eenmaal in het schoolgebouw doorzochten ze enkele klaslokalen, waaronder het computerlokaal. Op het eerste zicht werd er niets gestolen, de schade is echter aanzienlijk. Verschillende deuren werden ingestampt en de daders spoten twee poederbrandblussers leeg.

“Het was de poetsvrouw die deze ochtend de inbraak vast stelde”, vertelt directeur Veerle Ruebens. “Ze zag de wanorde in de gang en hoorde lawaai. Daarop is ze gevlucht en heeft me gebeld waarop ik dan de politie verwittigde. De agenten hebben een rondgang gemaakt, maar er was niemand meer in of rond het gebouw te bespeuren. Mogelijk zijn de daders via een zijpoortje of via de Kloosterstraat naar achteren getrokken waar ze het raam van het CLB lokaal met een steen hebben ingesmeten”.

Computerlokaal doorzocht maar alles netjes laten staan

Naar wat de inbrekers juist op zoek waren, is niet echt duidelijk. “Op het tweede verdiep werden de deuren van de computerlokalen ingestampt. Ze wisten die lokalen dus wel duidelijk zijn. Anderzijds is het toch wel wat vreemd, geen enkele computer lijkt aangeraakt. Op het eerste zicht staat alles er nog ‘netjes’ bij”, vertelt de directeur.

Meer schade dan enkele deuren

Toch is de schade wel wat meer dan een ingegooid raam en enkele binnendeuren die stuk zijn. “Mijn bureel hebben ze willen betreden maar zijn er niet in binnen geraakt”, zegt Veerle Reubens. “Er is dus de schade in het CLB-lokaal en ook het EHBO-lokaal hebben ze betreden en doorzocht. Vermoedelijk zijn ze via een ander raam op het gelijkvloers gevlucht, dat stond deze ochtend wagenwijd open. Helaas zijn ze niet zomaar vetrokken. Neen, ze hebben twee grote brandblusapparaten leeg gespoten in de gang en in twee lokalen van het gelijkvloers, mogelijk om hun sporen uit te wissen. Het stof van deze poederblussers zit werkelijk overal. Niet enkel in de gang maar ook de aangrenzende burelen en klaslokalen zitten onder het stof van de brandblussers. Dat zocht zich blijkbaar een weg tussen ieder kiertje”.

Sporen vrijwaren

De benedenverdieping van de school lag dus onder het stof van de brandblussers. Het technisch labo moest in de loop van de dag ook nog langs komen voor de sporenopname. “De leerlingen hebben we deze ochtend aan de ingang opgevangen en hen via een andere weg de school binnen gelaten om geen sporen uit te wissen”.

Voldoende klaslokalen

Natuurlijk waren de leerlingen een beetje nieuwsgierig, maar de lessen kwamen niet in het gedrang. “Gelukkig beschikken we hier over voldoende klaslokalen”, zegt de directeur van de eerste-graads middelbare school. “De lessen zijn dus gewoon verlopen. Morgen (dinsdag) starten de examens voor het tweede jaar en woensdag de examens voor het eerste. Ook die komen dus niet in het gedrang. Deze ochtend hebben we ook via smartschool de leerlingen en ouders op de hoogte gebracht van de feiten zodat ze niet onnodig ongerust hoefden te zijn.”

Al derde inbraak

De hoeveelste inbraak dit juist is voor deze school, is moeilijk te zeggen. “Al is het op die tien jaar dat ik hier directeur ben al de derde”, zegt Veerle Reubens. “Telkens werd er nooit echt iets buit gemaakt op wat kleingeld na. De schade was telkens wel aanzienlijk”.