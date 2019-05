Inbrekers raken niet binnen Kristien Bollen

24 mei 2019

Bewoners van een huis in de Attenhovenstraat in Landen stelden donderdagnamiddag bij hun thuiskomst rond 16.30 uur vast dat dieven getracht hadden in te breken. De voordeur vertoonde duidelijke braaksporen ter hoogte van het slot, de inbrekers raakten evenwel de woning niet binnen.