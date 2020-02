Inbrekers moeten tweemaal de vlucht nemen Kristien Bollen

27 februari 2020

Bewoners van een huis op de Haspengauwlaan in landen hoorden woensdag iets na 2 uur lawaai en gingen poolshoogte nemen. Het slot van de schuifraam achteraan de woning stond open, het slot bleek geforceerd. Een persoon gehuld in donkere kledij zag men nog de vlucht nemen via een hekje. Omstreeks 3.15 uur trad in de Raadshovenstraat het alarm van een woning in werking. De bewoners konden niemand in de buurt meer opmerken, wel bleek het raam reeds geforceerd. Telkens werd de woning dus betreden, maar niets gestolen.