Inbreker op heterdaad betrapt gaat aan de haal met laptops en handtas Kristien Bollen

23 september 2020

20u20 0

In een appartement in de Stationsstraat betrapte de zoon des huizes bij zijn thuiskomst woensdag iets na middernacht een inbreker op heterdaad. De dief kon alsnog de vlucht nemen. Door het tumult was ook de bewoonster gewekt. In de living merkten moeder en zoon op dat de kasten in de living open stonden. Op het eerste zicht bleek er niets gestolen maar woensdagochtend werd echter duidelijk dat twee laptops en een handtas met inhoud gestolen waren. De politie die ter plaatse kwam voor de nodige vaststellingen, opende een onderzoek naar de mogelijke daders.