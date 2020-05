Hoopvolle kunst voor Landens stadhuis Vanessa Dekeyzer

27 mei 2020

15u28 2 Landen De Landense kunstenares Sarah Dhont plaatst tijdelijk ‘kunstbank’ voor het stadhuis van Landen. Dit intiem werk brengt een hoopvolle boodschap in deze vreemde tijden.

Het thema van het werk is ‘hoop’ en Sarah werkte dit mooi uit met een intieme figuur, zittend op een bank. “In Landen staan er al heel wat kunstwerken in de publieke ruimte. Denk maar aan het bloesemkunstwerk in Neerlanden aan ’t Eikske, het mooie beeld in het stadspark of de installatie op de sterretjesweide op de begraafplaats van Attenhoven. Ik ben dan ook zeer blij dat Sarah deze tijdelijke installatie in het centrum van Landen , voor ons mooie stadhuis, wil plaatsen”, zegt schepen van Cultuur Gary Peeters (CD&V). “Ik hoop dat de Landenaar dit werk tijdelijk zal omarmen en ik verwacht heel wat foto’s hiervan te zien op sociale media.”