Heropstart bibliotheek Landen is een groot succes Vanessa Dekeyzer

03 april 2020

15u15 0 Landen Ook in volle coronacrisis kan je weer terecht in de bib van Landen. Net nu iedereen in zijn kot moet blijven, kan een boek, een stripverhaal of een film zorgen voor een aangenaam moment van afleiding en ontspanning.

Mits inachtneming van de nodige voorzorgmaatregelen kunnen inwoners van Landen, die lid zijn van de bibliotheek, opnieuw boeken, strips en dvd’s ontlenen. Hiervoor kunnen ze de bibliotheek per mail of telefonisch contacteren en hun lijst doorgeven van de materialen die ze in het BIDOC-systeem terugvinden.

“De reacties zijn enorm positief en de aanvragen stromen binnen”, laat bibliotheekmedewerker Edith De Jonghe telefonisch weten. “Er werden al meer dan 40 pakketten klaargemaakt. Elke ontlener krijgt een specifiek tijdstip om de bestelling af te halen in onze inkomhal, die als sas werkt. We voorzien per lener een kwartier de tijd om het pakket te komen afhalen. Zo vermijden we contact tussen de mensen buiten. Per dag zijn er 24 veilige afhaalmomenten.”

“Het stadsbestuur heeft beslist om opnieuw een minimale dienstverlening aan te bieden die ook veilig is voor de medewerkers van de bibliotheek zelf”, aldus Gary Peeters (CD&V), schepen van Cultuur. “Zo kunnen we toch een vorm van ontspanning aanbieden aan onze inwoners, die op hun korte wandeling of fietstocht nieuwe leesboeken, strips of films kunnen ontlenen om hiermee thuis deze moeilijke dagen door te brengen.”

Voor meer informatie: https://www.bidoc.be/landen, 011/88.79.06 of bibliotheek@landen.be.