Grootste metaaldetectie-evenement komt naar Landen Vanessa Dekeyzer

23 september 2019

15u53 0 Landen Vier grote metaaldetectieverenigingen, Hobby Archeologie Limburg, Metal Detecting Explorers, Metaaldetectie Vlaanderen en Detectorvrienden Vlaanderen, slaan in het weekend van 5 en 6 oktober hun tenten op naast de carpoolparking aan de E40 in Walshoutem. Zo’n 100 erkende metaaldetectoristen gaan er op een terrein van 40 hectare op zoek naar metaalvondsten.

Hun bijeenkomst is vermoedelijk het grootste metaaldetectie-evenement dat ooit in Vlaanderen heeft plaatsgevonden. “De locatie van het evenement is niet toevallig. Landen is, zo toonde veelvuldig historisch en archeologisch onderzoek aan, een stad met een rijk verleden”, zegt schepen Gary Peeters (CD&V). “Het initiatief is het ideale moment om metaaldetectie in de kijker te zetten. Het is immers een goed gereglementeerde hobby die ons heel wat kennis kan opleveren over het menselijke verleden.”

Goede voorbeeld

De organisatoren gingen, zoals dat hoort, op zoek naar een geschikt terrein en toestemming van de eigenaar. Er wordt tijdens het weekend nauwgezet toegezien op de naleving van de Vlaamse regelgeving. “De organisatoren bevestigen dat ze het goede voorbeeld willen geven en tonen hoe hun hobby op een correcte manier wordt beoefend”, zegt schepen Peeters. “Er is geen plaats voor zogenaamde cowboys die zonder erkenning en toestemming aan de slag gaan.”

Zondag 6 oktober zijn kijklustigen tussen 15 en 17 uur van harte welkom om te komen kijken en luisteren naar de metaaldetectoristen en hun vondsten van het weekend. De lokale geschied- en heemkundige kring Pepijn@Landen zorgt voor de historische duiding in het rijke verleden van Landen. Ervaren metaaldetectoristen en archeologen (MEDEA) zorgen op hun beurt voor toelichting bij de gevonden objecten en de aanpak van metaaldetectie. Ze tonen ook kinderen graag hoe ze later misschien wel zelf volgens de regels van de kunst op ontdekking kunnen gaan.