Groen uit kritiek op de coronamaatregelen in het winkelcentrum. “Het is nu gevaarlijker dan voordien” Vanessa Dekeyzer

02 juni 2020

18u51 0 Landen De coronamaatregelen in de Stationsstraat leiden volgens Groen raadslid Carla Reynaerts tot verkeersonveiligheid. “De extra zebrapaden, de voetjes op de rijweg dus, baren ons grote zorgen.”

Recent besliste de stad Landen de Stationsstraat voortaan zone 30 te maken, dit vanaf het Gendarmerieplein tot aan de Postlaan. “De zone 30 is zeker een maatregel die wij vanuit Groen Landen alleen maar kunnen toejuichen, maar de extra ‘zebrapaden’, de zogenaamde voeten op de rijweg, die plots tevoorschijn toveren, baren ons grote zorgen”, aldus raadslid Carla. “Deze zijn niet voldoende zichtbaar voor bestuurders, als ze al weten wat ze betekenen, vermits ze geen officieel statuut of uitzicht hebben. Ze creëren naar mijn mening een vals gevoel van veiligheid voor de voetgangers.”

Carla duidt erop dat er nog steeds even veel verkeer in de Stationsstraat is en dat er nu ook nog meer tussen geparkeerde auto’s overgestoken. “Daardoor komt de zichtbaarheid van zowel voetganger als van bestuurder in het gedrang. Dit zorgt voor verwarring en is dus ook een zeer gevaarlijke situatie. Met deze maatregelen verschrompelt de coalitie haar eigen beleidsplan tot een vodje papier. Hierin sprak men nog met mooie woorden over een autoluwe en shoppingvriendelijke Stationsstraat, het toegankelijker maken van de voetpaden en meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Wij betreuren het dat er niet dieper over nagedacht is om de Stationsstraat veiliger te maken door net zoals in vele andere steden nu meer ruimte te voorzien voor fietsers en voetgangers door eenvoudig uit te voeren maatregelen. Dit was de kans om een proefopstelling uit te voeren.”

Veel rustiger

Volgens schepen Gary Peeters (CD&V) stellen er zich niet meteen problemen. “De belangrijkste maatregel is dat we de zone 30 ingevoerd hebben. Dit betekent dat je de straat kan oversteken waar je wil. Er werden ook snelheidsmeters geïnstalleerd, die de bestuurder zijn snelheid op een scherm te kennen geeft. Deze maatregel wordt door bewoners, handelaars en winkelaars enorm gesmaakt. Er wordt veel rustiger gereden dan voorheen.”

Volgende week volgt er een overleg met de handelaars, over de eventuele inrichting van een ‘Stationsstraat=Zomerstraat’. “Hierbij gaan we samen met de dienst mobiliteit onderzoeken hoe we tijdens de maanden juli en augustus van de winkelstraat een heuse beleefstraat kunnen maken, waar er plaats is voor grotere terrassen (als de horeca heropent), meer groen en rustpunten, integratie van kunstwerken en kunstgalerijen”, aldus schepen Peeters. “En we gaan ook trachten om meer ruimte te geven aan fietser en voetganger. Lokaal winkel staat meer dan ooit op de agenda!”