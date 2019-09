Groen Landen vraagt stopzetting van dubbele last voor de stationsparking Vanessa Dekeyzer

26 september 2019

14u43 8 Landen Op de laatste gemeenteraad stelde Groen Landen aan de kaak dat Landenaren dubbel betalen voor het gebruik van de stationsparking. “We vragen duidelijke afspraken tussen stad en NMBS om deze onhoudbare situatie aan te pakken”, klinkt het.

“In tegenstelling tot andere stationsparkings zoals in Tienen en Aarschot, dient er in Landen enerzijds tijdens het weekend en ’s avonds tussen 19 en 7 uur betaald te worden. Anderzijds betalen alle Landenaren via hun gemeentebelasting ook voor het onderhoud en groenbeheer van de stationsparking”, zegt fractieleider Groen Landen, Mark Keppens. “Deze situatie waarbij alle lusten naar de NMBS gaan en alle lasten bij de Landenaren liggen, is een bijzonder nadelige situatie voor onze stad en de inwoners.”

Burgemeester Gino Debroux (L’anders) antwoordde dat de onderhandelingen met de NMBS lopende zijn en dat op de volgende gemeenteraad een overeenkomst met de NMBS omtrent het tarief en onderhoud van de parking zal voorgelegd worden.