Groen Landen valt in de prijzen door openstellen van trage weg



Vanessa Dekeyzer

24 november 2019

12u28 0 Landen Vorige maand voerde Groen Landen actie waarbij een gedeelte van de historische trage weg tussen Landen en Attenhoven opnieuw werd opengesteld en terug toegankelijk werd gemaakt. Deze actie gebeurde in het kader van de Dag van de Trage Weg en wordt nu bekroond met de tweede publieksprijs.

“Naast de erkenning en blijk van appreciatie hangt er ook nog een leuke attentie aan vast: een weekendje in de Zwalmstreek waarbij wij, samen met andere medestanders voor het openstellen van trage wegen, ideeën uitwisselen”, zegt Carla Reynaerts, gemeenteraadslid van Groen Landen en initiatiefneemster.

“Op 1 september dit jaar trad het Gemeentedecreet in werking. En ook de trage wegen vallen onder dit decreet, wat dus wil zeggen dat de gemeente belast is met de herwaardering en het beheer van deze wegen en het vrijwaren van de doorgang over de volledige breedte van de weg”, voegt Carla er nog aan toe.

Mocht je ideeën hebben over het openstellen van trage wegen in Landen, neem dan gerust contact op met Carla (0474/77.54.07 of carlareyn@skynet.be).