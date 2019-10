Groen Landen maakt historische voetweg tussen Landen en Attenhoven weer open Vanessa Dekeyzer

25 oktober 2019

18u46 1 Landen Groen Landen maakte zopas een gedeelte van de voetweg nummer 35 tussen Landen en Attenhoven opnieuw vrij. Het resultaat mag gezien worden. “Groen Landen hoopt hierbij de eerste dobbelsteen gelegd te hebben voor het herstel van onze trage wegen”, aldus raadslid Carla Reynaerts.

Iedere weg die bestemd is voor niet-gemotoriseerd verkeer is eigenlijk een trage weg. Joggers, fietsers of wandelaars zijn hierbij de belangrijkste gebruikers. Daarnaast hebben trage wegen ook groot belang bij natuurontwikkeling. “In Landen zijn er nog heel wat verborgen trage wegen of voetwegen”, klinkt het bij Groen Landen. “Maar wij vragen aan de meerderheid vooral aandacht voor de trage wegen die verdwenen zijn, bijvoorbeeld omdat ze ingenomen worden voor akkerbouw. Recent werd trouwens een nieuw gemeentewegendecreet goedgekeurd waarin staat dat geen enkele openbare gemeenteweg nog kan worden tenietgedaan door verjaring, ook al is deze weg niet meer zichtbaar.”

Op de gemeenteraad van september deed Groen Landen een warme oproep aan de coalitie om, net als tientallen gemeenten in Vlaanderen, mee te doen met de Dag van de Trage Weg. Eerste schepen Gary Peeters (CD&V) gaf aan dat er alvast werk wordt gemaakt van een tragewegenplan en hoopt volgend jaar dit zelf te kunnen organiseren. Hij feliciteerde Groen Landen met de eerste stap in de goede richting.