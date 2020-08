Gratis energiecoachingtraject voor tien kleine ondernemers in Landen DDH

11 augustus 2020

14u56 2 Landen De stad Landen neemt deel aan het zogenaamde TERTS-project, een Europees subsidieprogramma waarbij de focus ligt op de bevordering van energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie bij de kleine ondernemer. Het project besteedt ook aandacht aan de toepassing van innovatieve technieken.

De stad zal vanuit de dienst lokale economie de kleine ondernemers contacteren en hen gratis een persoonlijk energiecoachingtraject aanbieden. “Doel van het project is quick wins, kleine en relatief goedkope energiebesparende maatregelen met een korte terugverdientijd. We kunnen maximaal 10 ondernemers begeleiden. Snel inschrijven is dus de boodschap! Indien er zich meer kandidaten aandienen, zal de motivering, het besparingspotentieel en de verscheidenheid in sectoren een belangrijke rol spelen voor de selectie die zal gebeuren door Interleuven, in overleg met de stad”, legt schepen voor Lokale Economie Gary Peeters (CD&V) uit.

40% minder CO2 tegen 2030

Schepen voor Leefmilieu Saartje Ieven (L’anders) is tevreden dat Landen aan het project deelneemt, dat kadert in het nieuwe Burgemeestersconvenant met als doelstelling 40% minder CO2-uitstoot tegen 2030: “De energiecoach begint met een doorlichting van het gebouw, de technische installaties en bedrijfsvoering met de focus op energiezuinigheid en toepassing van hernieuwbare energieproductie. Hij stelt energiebesparende maatregelen voor, waarbij telkens een kosten-batenanalyse wordt opgemaakt en de technische haalbaarheid wordt onderzocht. Hij gaat ook innovatieve technieken voor de onderneming aanreiken. Het is aan de ondernemer zelf om te beslissen welke maatregelen zij/hij zal doorvoeren. Als gemeente willen wij faciliteren en wanneer er interesse is zorgen wij voor administratieve begeleiding en ondersteuning. Tenslotte wordt het rapport ter plaatse besproken met de ondernemer. Indien gewenst, is er nog aanvullende begeleiding mogelijk, bijvoorbeeld meer specifieke informatie rond bepaalde technieken of het opvragen en vergelijken van offertes.”

Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich tot 30 september kandidaat stellen via de website van Interleuven. Wie meer informatie wil, mag een mail sturen naar economie@landen.be.