GO! basisschool Hof Pepijn en haar wijkschool Pepijntje zetten in op sport Vanessa Dekeyzer

19 september 2019

14u10 3 Landen GO! basisschool Hof Pepijn en haar wijkschool Pepijntje blijven samen met de ouders bouwen aan de gezondheid van haar leerlingen. Daarom nam de school deel aan ‘De dag van de sportclub’. De leerlingen van de lagere school kwamen in de sportoutfit van hun sportclub naar school.

In beide vestigingen werd er een extra sportsausje gegoten over deze dag. In de hoofdvestiging namen de leerlingen deel aan een jogging doorheen de school terwijl de leerlingen van de wijkschool getrakteerd werden op een boksinitiatie.

“De sportieve lijn wordt doorgetrokken in het beleid van GO! Hof Pepijn”, zegt directeur Tim Stiers. “Weldra start de school met sportsnacks en krijgen de leerlingen de kans om naschools te sporten. De school zal daarnaast ook deelnemen aan de veldloop georganiseerd door de stad Landen, de survivalrun in Zoutleeuw en alle activiteiten van Moev die op woensdagnamiddag georganiseerd worden.”

Speelmaatjes

En ook tijdens de speeltijden zet de school in op beweging. “Op dinsdag en donderdag zijn de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar speelmaatjes. Zij organiseren dan tijdens de middagspeeltijd leuke spelletjes voor de jongere kinderen en oefenen op deze manier ook hun sociale vaardigheden. Op vrijdag wordt de speelplaats omgetoverd tot een danspaleis”, aldus directeur Tim.

De personeelsleden geven ook het goede voorbeeld. Velen komen te voet of met de fiets naar school en na de werkuren kan je deel uitmaken van een wandel- of loopgroepje. “Op deze manier streven we naar gezonde en gelukkige leerlingen en leerkrachten."