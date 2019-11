Glasramen Sint-Gertrudiskerk opgefrist Vanessa Dekeyzer

28 november 2019

14u16 0 Landen De waardevolle glasramen van de Sint-Gertrudiskerk kregen de afgelopen weken een grondige opfrissing. Dit gebeurde met steun van de provincie.

Lore Fourie (CD&V), schepen van Erediensten en Kerkfabrieken, kan de herstellingswerken aan het mooie glas-in-lood van de Sint-Gertrudiskerk in Landen enkel toejuichen. “De provincie geeft subsidies voor onderhoudswerken van waardevolle gebouwen en steunt zo het beheer en onderhoud van waardevol, niet beschermd erfgoed met een publieke functie. De werken zelf worden uitgevoerd door monumentenploegen met medewerkers uit de sociale economie en Monumentenwacht Vlaams-Brabant staat de eigenaars met inhoudelijk en technisch advies bij.”

“Veel waardevolle gebouwen, kapellen of ander kleinschalig erfgoed, al dan niet beschermd, bepalen mee het karakter van een stad of dorp”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor Erfgoed. “Om dure restauraties te vermijden, is regelmatig preventief onderhoud noodzakelijk. De herstelling en beschermingswerken aan het glas-in-lood van de Sint-Gertrudiskerk zijn daar een mooi voorbeeld van.”