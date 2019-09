Gevelsteentjes appartementsgebouw brokkelen af Kristien Bollen

06 september 2019

11u42 4

Brandweer landen kreeg donderdagnamiddag rond 14.30 uur melding dat er enkele stenen van een gevel van een appartementsgebouw naar beneden gekomen waren. Bij het incident raakte gelukkig niemand gewond of raakte er iets beschadigd. Het voorval gebeurde aan de achterzijde van de woongelegenheid in de Stationsstraat in Landen. Het probleem werd met de syndicus van het gebouw besproken. Brandweerlui plaatsten in afwachting tot de herstellingswerken die zo spoedig mogelijk zullen uitgevoerd worden enkele hekken en een houten afdakje aan de achteringang om te voorkomen dat eventuele andere brokstukken voor problemen kunnen zorgen.