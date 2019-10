Gerechtelijk onderzoek naar dader steekpartij Kristien Bollen

28 oktober 2019

17u01 6

De politie van de zone Getevallei werd zondag opgeroepen naar een adres op de Hannuitsesteenweg in Landen door een persoon die stelde met een mes gestoken te zijn en dringend een ziekenwagen ter plaatse vroeg. Ter plaatse aangekomen troffen de politiediensten een man aan, zittend tegen de wasmachine in de keuken. Het slachtoffer had op dat moment een ontbloot bovenlichaam en de politie stelde vast dat hij twee steekwonden had, één in de linkerborst en één ter hoogte van de bekkenstreek aan de linkerzijde.

Aangezien het slachtoffer bij bewustzijn was, gaf hij de identiteit en beschrijving van de dader door aan de politiediensten. De verdachte werd aangetroffen in het station in Landen. Hij werd van zijn vrijheid beroofd en zal voorgeleid worden voor de onderzoeksrechter. Er werd een gerechtelijk onderzoek gevorderd voor poging tot doodslag.