Gemaskerde en gewapende overvallers gaan aan de haal met kassa nachtwinkel Kristien Bollen

09 december 2019

In de Stationsstraat in Landen hebben overvallers zondagavond toegeslagen. Vier gemaskerde en gewapende mannen kwamen rond 23.20 uur de Suman Nachtwinkel binnen. Op dat ogenblik zat de uitbater net eventjes in zijn living achteraan de zaak. Toen de uitbater de winkel binnenkwam, hadden de overvallers al de lade uit de kassa getrokken. De vier overvallers, gewapend met een baseballknuppel, renden de winkel uit nog voor het tot een confrontatie kwam. De daders konden vluchten, de politie kon geen verdachten in de buurt meer aantreffen. De buit is beperkt en niemand raakte gewond. De politie speurt de daders op.

Het is al de derde gewapende overval op minder dan een week tijd in de politiezone Getevallei. Donderdagavond net voor sluitingstijd werd een gokkantoor op de Veemarkt in Tienen overvallen. De uitbater en twee klanten werden bedreigd met pistolen en de daders gingen met drieduizend euro aan de haal. Eén dader kon die avond nog gevat worden. Vrijdag werd net voor sluiting de Colruyt in Tienen overvallen door twee mannen gewapend met een kruisboog en een mes. Een kassalade werd buit gemaakt maar ook diezelfde avond werd één dader gevat.