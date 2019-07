Geitje verdwenen uit weide Kristien Bollen

03 juli 2019

18u31 0

Bewoners van een huis in de Lindestraat in Landen merkte bij hun thuiskomst dinsdagavond rond 21.20 uur op dat één van hun drie jonge geitjes uit hun achterliggende weide verdwenen was. Een ander geitje had een verwonding aan de achterpoot. De eigenaars vroegen de politie ter plaatse voor de nodige vaststellingen.