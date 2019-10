Freek Cornelis wil wielerwereld laten kennis maken met keramische coating Vanessa Dekeyzer

18 oktober 2019

11u58 0 Landen Brandweerman Freek Cornelis (42) is in Landen gestart met een uniek bedrijfje, Twoo Wheels Coating. Keramische coating wordt al langer gebruikt om wagens te beschermen voor alle invloeden van buitenaf, maar voor tweewielers is dit nog vrij ongekend terrein. “Ik wil daar verandering in brengen.”

Freek begon zijn carrière in de medische wereld, waar hij als supervisor de zogenaamde clean rooms voor zijn rekening nam. “Kort uitgelegd zijn dit steriele ruimtes die voor onderzoek en andere medische doeleinden worden gebruikt, maar die bovenal en ten alle tijden kraaknet moeten zijn. Onder vrienden en familie kreeg ik al snel de bijnaam ‘Mr. Proper’ en die microbe, vergeeft mij de ironie, is eigenlijk nooit helemaal verdwenen. Combineer dit met mijn passie voor wagens, motoren en fietsen, en de link met keramische coating is al niet meer zo vreemd. Daarom besloot ik om ervoor te gaan en zo is Twoo Wheels Coating gestart.”

Investering

Een keramische coating zorgt ervoor dat de lak in zijn originele vorm bewaard blijft. Bovendien is de coating water- en vuilafstotend. “Als rallycopiloot zag ik dat dergelijke coating al vaak gebruikt wordt voor wagens, maar in de wielerwereld was dit nog niet echt gekend. Nochtans, degelijke fietsen - of het nu gaat om een racefiets, mountainbike of elektrische fiets - kosten behoorlijk wat geld. Het is vaak een investering die je zo goed mogelijk wil beschermen. Hetzelfde geldt trouwens ook voor motoren. Zij zijn bovendien nog gevoeliger, omdat hier de lak, door de hogere snelheid, nog harder bekogeld wordt met allerlei dingen van buitenaf.”

Zopas mocht Freek de fietsen van het hele team van Geert Wellens behandelen. “Wanneer de fietsen behandeld zijn, is het kinderspel om deze te kuisen. Met een tuinslang even afspoelen en de klus is geklaard. Ook niet nieuwe fietsen kunnen trouwens behandeld worden, maar idealer kan de coating best meteen op nieuwe fietsen aangebracht worden. Het doel is dan ook om met fietsenwinkels te gaan samenwerken.”

