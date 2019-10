Fietser knalt tegen openzwaaiend portier Kristien Bollen

17 oktober 2019

In de Stationsstraat in Landen kwam woensdagnamiddag rond 16.30 uur een fietser zwaar ten val. De bestuurder van een geparkeerde wagen, een 60-jarige man uit Hoegaarden, had de fietser niet opgemerkt en opende zijn portier net op het ogenblik dat de fietser langs reed. Hierdoor kwam de 16-jarige jongen uit Gingelom zwaar ten val en raakte gewond. de jongeman werd ter verzorging en verdere controle overgebracht naar de spoeddienst van het Sint-Trudo ziekenhuis.